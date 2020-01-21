Beyin pili ameliyatıyla hayata döndü

Antalya'da 6 yıl önce bir ev kazası sonucu distoni hastalığına yakalanan Sultan Topkara, zamanla yürüyemez duruma geldi. Uzun süre eğitim ve iş hayatına devam edemeyen kadın; beyin pili ameliyatıyla sağlığına kavuştu. İşte ayrıntılar... (Haber: Sibel Aksoy Kamera: Tanju İyidoğan, NTV Haber)
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.