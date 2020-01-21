Beyin pili ameliyatıyla hayata döndü

Antalya'da 6 yıl önce bir ev kazası sonucu distoni hastalığına yakalanan Sultan Topkara, zamanla yürüyemez duruma geldi. Uzun süre eğitim ve iş hayatına devam edemeyen kadın; beyin pili ameliyatıyla sağlığına kavuştu. İşte ayrıntılar... (Haber: Sibel Aksoy Kamera: Tanju İyidoğan, NTV Haber)

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