Bez maske standartları yayımlandı

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) bez maske üretimine ilişkin standartları yayımladı. Bez maskeler burun, ağız ve çene üzerine sıkı bir şekilde takılabilir olacak. Bez maskeler en az 5 defa yıkanabilir olacak. Maskelerin tüm bileşenlerinin temizliği ve dezenfeksiyonu evde yapılalabilecek.
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NTV 12.05.2020 - 09:12| Son Güncelleme : 12.05.2020 - 09:47
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