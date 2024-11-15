Bilim insanı Canan Dağdeviren NTV'ye konuştu: Elektronik sütyen 3 yıl içinde kullanılabilecek
Kendi enerjisiyle çalışan kalp pili projesiyle tanınan bilim insanı Canan Dağdeviren'ın son buluşu kanseri teşhis eden elektronik sütyen, insanlı test aşamasında. Tüm süreçler tamamlandığında yılda 12 milyon kadının tedavi sürecine katkı sağlanması bekleniyor. Doç. Dr. Dağdeviren bu önemli çalışmalarıyla Sağlık Bakanlığı Aziz Sancar Bilim Ödülü'ne layık görüldü ve hedeflerini, NTV ekibinden Tuana Çiftci'ye anlattı. (Kamera: Altuğ Eken)
- Etiketler :
- Haberler -
- Bilim
- Meme Kanseri
- Ödül
- Tıp
- Göğüs Ağrısı