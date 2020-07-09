Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Önümüzde iki önemli kırılma noktası var

Düğünlerde önlemler nasıl olacak, okullardaki önlemler nasıl uygulanacak? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, corona virüs salgınının seyri ve önlemlere ilişkin NTV'ye değerlendirmelerde bulundu. Kurban Bayramı ve okulların açılması için "Önümüzde iki önemli kırılma noktası var" diyen Özlü, bu süreçlerin iyi yönetilmesi gerektiğini kaydetti. Özlü, virüsün havada asılı kalarak bulaşabileceğine yönelik tespitlere de değindi.

ntv.com.tr 09.07.2020 - 10:22 | Son Güncelleme : 09.07.2020 - 11:16

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