Bilim Kurulu üyesinden uyarı: Can kayıpları yüksek seyretmeye devam edecek
Covid-19 nedeniyle yaşanan can kayıplarında korkutan bir yükseliş var. Dün 232 kişi yaşamını yitirdi. Can kaybı bu seviyeye en son 3 ay önce yükselmişti. NTV yayınına katılan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, aşısız kişiler nedeniyle rakamların bir süre daha böyle yüksek seyredeceğine dikkat çekti.
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NTV 22.08.2021 - 15:40| Son Güncelleme : 22.08.2021 - 15:50
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