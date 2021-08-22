Bilim Kurulu üyesinden uyarı: Can kayıpları yüksek seyretmeye devam edecek

Covid-19 nedeniyle yaşanan can kayıplarında korkutan bir yükseliş var. Dün 232 kişi yaşamını yitirdi. Can kaybı bu seviyeye en son 3 ay önce yükselmişti. NTV yayınına katılan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, aşısız kişiler nedeniyle rakamların bir süre daha böyle yüksek seyredeceğine dikkat çekti.

NTV 22.08.2021 - 15:40 | Son Güncelleme : 22.08.2021 - 15:50

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