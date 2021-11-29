BioNTech aşısı Omicron varyantından korur mu?

Tüm dünya Omicron varyantı için alarmdayken BioNTech aşısının mevcut varyantlara karşı geliştirilmiş versiyonunun denemeleri başladı. Aşı, delta ve alfa varyantı ile virüsün ilk hali için güncellendi. Peki aşı Omicron varyantında etkili mi? Kimler bu aşıyı olabiliyor? Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr.Sıla Akhan, bu soruların yanıtlarını NTV yayınında verdi. (Haber:Melike Şahin Kamera:Cumhur Çatkaya)
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.