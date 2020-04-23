Bir kahraman daha sağlığına kavuştu

30 yıllık meslek hayatında binlerce hastaya umut olan, özellikle organ bağışı için simgeleşmiş bir isim Selçuk Köse. Mart ayında ilk vakaları tedavi edereken virüsün bulaştığı göğüs cerrahı Selçuk Köse hastalığı yenmeyi başardı. O anları İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü sosyal medya hesabından paylaştı.
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NTV 23.04.2020 - 13:56| Son Güncelleme : 23.04.2020 - 14:59
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