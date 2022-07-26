"Bir kişi 19 kişiye bulaştırıyor"

Tüm dünyada ve Türkiye'de Coronavirüs vaka sayıları hızla arttı. Yeni varyantlar için uzmanlar yeryüzünün en hızlı bulaşan virüsü tanımlamasını yapıyor. Bu varyantlarla enfekte olmuş bir kişi hastalığı 19 kişiye bulaştırabiliyor. Haber: Deniz Tüysüz
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NTV Haber 26.07.2022 - 17:07| Son Güncelleme : 26.07.2022 - 17:21
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