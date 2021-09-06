Birbirlerini ilk kez gördüler: Başlarından yapışık doğmuşlardı
Başları arkadan yapışık doğan ikizler, 12 saat süren ameliyatın sonunda birbirlerini ilk kez gördüler. Operasyon İsrail’de ilk kez, dünyada da 20’inci defa gerçekleştirildi. Bir yaşında olan kız kardeşlere, ‘yaşayamazlar’ diye isim verilmemişti. Hastaneden yapılan açıklamada, aylar öncesinden hazırlıkları başlayan operasyonun başarıyla tamamlandığı ve ikizlerin, ‘rahat nefes alıp beslenebildikleri’ belirtildi.
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ntv.com.tr 06.09.2021 - 15:27| Son Güncelleme : 06.09.2021 - 15:33
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