Bolu’daki zehirlenmelerde ‘‘HÜS’’ şüphesi

Bolu’nun Yuva köyünde kusma, ishal ve karın ağrısı şikayetleri devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısının 98’e ulaştığını, bunlardan 53’ünün çocuk olduğunu açıkladı. 14’ü yoğun bakımda olan 43 hastanın tedavisi sürerkejn uzmanlar ‘HÜS’ olarak bilinen Hemolitik Üremik Sendrom riskine dikkat çekiyor. Peki HÜS nedir ve nasıl bulaşır? (Haber:Emirhan Ergen)

Haberler - NTV 21.07.2022 - 13:03 | Son Güncelleme : 21.07.2022 - 13:15

SAĞLIK HABERLERİ