Bu yıl keneden 61 kişi hayatını kaybetti

Bu yıl Türkiye'de binden fazla kişi kene ısırması sonucu "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi" hastalığına yakalandı. 61 kişi yaşamını yitirdi. Özellikle 7 ildeki vaka sayısı diğerlerini geride bıraktı. Uzmanlar özellikle riskli kırsal bölgelerde yaşayan kişilerin keneye karşı duyarlı olması gerektiğini söylüyor.

NTV Haber 06.08.2020 - 13:52 | Son Güncelleme : 06.08.2020 - 13:54

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