Can kaybı son 3 ayın zirvesinde: Asıl tehlike tatil dönüşü eylülde yaşanacak
Covid-19 salgınında günlük vaka sayısı yeniden 20 binin üstüne çıktı, can kaybı da yükseliyor. NTV yayınına katılan Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, rakamların alarm verdiğini söyledi. Balık ‘‘Asıl tehlike tatil dönüşü, eylül ayında yaşanacak. Aşı ile ilgili artık rica değil zorunlu uygulamalara başlanması gerekiyor’’ dedi.
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NTV 18.08.2021 - 12:52| Son Güncelleme : 18.08.2021 - 13:37
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