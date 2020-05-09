Çiçek aşısına ilham kaynağı Türk yöntemi

Bütün dünya, virüs salgınının tamamen bitmesi için aşının bulunmasını bekliyor. Geçmişte milyonlarca insanın hayatına malolan çiçek hastalığının kökü, aşı sayesinde kazındı. Dünya Sağlık Örgütü “Çiçek hastalığının bitişinin” 40'ıncı yıl dönümünü kutladı. Bu hastalığın yenilmesinde Osmanlı topraklarında uygulanan bir yöntem, batılı biliminsanlarına ilham kaynağı olmuştu.
Abone ol
Paylaş
NTV 09.05.2020 - 11:51| Son Güncelleme : 09.05.2020 - 13:28
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.