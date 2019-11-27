Çift kol nakliyle yeniden gündemde olan Prof. Ömer Özkan, NTV'ye konuştu
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde, 26 yaşındaki Yusuf 0ğuz Şimşek’e başarılı bir operasyonla çift kol nakli yapıldı. 4'üncü çift kol naklinin başında Profesör Ömer Özkan ve ekibi vardı. Daha önce de 3 çift kol, 5 yüz ve bir rahim nakli yapan Özkan, dünyada en çeşitli ve sayıca fazla kompozit doku nakli yapan mikro cerrah ünvanını aldı. Prof. Dr. Özkan, NTV Muhabiri Sibel Aksoy'un canlı yayın konuğu oldu. İşte ayrıntılar...
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