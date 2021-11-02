Çin aşısı direktörü NTV’ye konuştu: Hamilelerin aşılanması çok önemli
Türkiye dahil 52 ülkede uygulanan Sinovac’ın Medikal Direktörü Yongjin Gao, NTV’ye konuştu. Hamilelere ‘aşı olun’ çağrısı yapan Gao, çocukların da aşı olabileceğini söyledi. (Haber:Serkan Kaya Kamera:Kazım Özbek)
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