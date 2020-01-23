Çin'de tecritteki kentte yaşayan Türk öğretmen, NTV'ye konuştu

Çin, 17 kişinin ölümüne neden olan virüsün yayılmasını önlemeye çalışıyor. Virüsün ortaya çıktığı kent olan Vuhan'ın dış dünyayla bağlantısı kesilmeye çalışıyor. Bir nevi karantina uygulanıyor. Bu durum bölgede iş yapan herkesi etkiliyor. Ingilizce öğretmeni Burcu Öner, Tecritteki kentte salgın önlemlerini ve yaşananları NTV'ye anlattı.

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