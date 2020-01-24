Çin'de "Virüs Avcısı" uzman göreve çağrıldı

Çin yönetimi dünya çapında salgına yol açmasından endişe edilen corona virüsüyle mücadeleyi "SARS savaşcısı" lakaplı 84 yaşındaki Doktor Zhong Nanshan'e emanet etti. Solunum yolları hastalıkları konusunda uzman olan Nanshan, 2002-2003 yıllarında Çin'den 30 ülkeye yayılan ve yaklaşık 800 kişinin ölümüne yol açan SARS virüsüyle mücadelede kilit rol oynamıştı.

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