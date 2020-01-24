Çin yönetimi dünya çapında salgına yol açmasından endişe edilen corona virüsüyle mücadeleyi "SARS savaşcısı" lakaplı 84 yaşındaki Doktor Zhong Nanshan'e emanet etti. Solunum yolları hastalıkları konusunda uzman olan Nanshan, 2002-2003 yıllarında Çin'den 30 ülkeye yayılan ve yaklaşık 800 kişinin ölümüne yol açan SARS virüsüyle mücadelede kilit rol oynamıştı.
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