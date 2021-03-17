Çinli Sinovac şirketinden açıklama: Tüm aşılar iyi. Hangi aşı bulunursa o aşı yaptırılmalı
Türkiye'nin de satın aldığı CoronaVac aşısını üreten Sinovac firmasının CEO'su Yin Weidong, Çin medyasına röportaj verdi. İnsanlara aşı ayırt etmeden, hangi aşıyı bulabilirlerse onu yaptırmaları çağrısında bulunan Weidong ‘‘Virüse aşısız halde yakalanmanın insan vücudunda yarattığı hasar çok büyük. Şimdiye kadar yapılan araştırmalar piyasadaki tüm aşıların iyi olduğunu gösterdi. Herkes olabildiğince kısa sürede aşılanmalı.’’ dedi.
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NTV 17.03.2021 - 14:05| Son Güncelleme : 17.03.2021 - 14:19
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