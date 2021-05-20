‘‘Çocuğumun canını acıttın’’ deyip yumrukladı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesindeki tıp merkezinde bir baba, ‘‘Çocuğumun canını acıttın’’ diyerek hemşireye yumruk attı. Öfkeli baba araya giren doktora da saldırdı. Hemşire Serhat Özcanlı damar yolu açarken, çocuk ağlamaya başladı. Bunun üzerine baba Muhammet Ç. ‘‘Canını yakıyorsun. Sen çekil, doktor yapsın’’ diyerek hemşireye yumruk attı. Öfkeli baba araya girmeye çalışan Dr.Yılmaz Aydın’a da saldırdı. Sağlık çalışanlarının şikayeti üzerine Muhammet Ç. gözaltına alındı.
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ntv.com.tr 20.05.2021 - 13:07| Son Güncelleme : 20.05.2021 - 13:25
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