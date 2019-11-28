Çocuklardaki alerjilerin yüzde 70'i Mite kaynaklı: Halı ve koltuklara dikkat!
Gözle görülmeyen küçük canlılar; evlerde, halılarda, koltuklarda yataklarda bulunuyor ve hızla çoğalıyorlar. Ev tozu akarı olarak bilinen 'Mite'ların neden olduğu alerji, çocuklarda çok yaygın. Nem giderici ve hava temizleyici cihazlar ortamı arındırmak için faydalı olabiliyor. Alerjinin yarattığı bulgular için de ilaç tedavisine ihtiyaç duyulabiliyor. İşte ayrıntılar...
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