Corona virüs anne karnındaki bebeğe geçer mi? (Doç. Dr. Güliz Onat Demir, NTV'de anlattı)
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs dünya geneline yayılmış durumda. Türkiye'de de kendini gösteren corona virüs, gebelikte anneden bebeğe geçer mi? sorusu gündeme geldi. Peki hamileler için risk ne? Virüs emzirmekle bebeğe geçer mi? Hamilelikte ilaç kullanımı nasıl olmalı? Yeni doğan için virüs önlemleri neler? Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ebelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Güliz Onat Demir, NTV yayınında bu soruları yanıtladı.
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25.03.2020 - 16:58| Son Güncelleme : 25.03.2020 - 17:31
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