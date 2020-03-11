Corona virüs gıdadan geçer mi? (Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'dan virüs ile ilgili öneriler)
İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs dünyayı etkisi altına almış durumda. Türkiye'de de kendini gösteren virüs nedeniyle 4 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Peki Corona virüs gıdadan geçer mi?, Elimizi sürekli yıkamak yeterli bir önlem mi?, Ateşim var, nezle gibiyim, corona virüse yakalanmış olabilir miyim? Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, ntv.com.tr'nin bu sorularına yanıt verdi.
Abone ol
Paylaş
11.03.2020 - 09:51| Son Güncelleme : 11.03.2020 - 11:51
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.