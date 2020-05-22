Corona virüs için 169 aşı çalışması (En çok ilerleyen ülke İngiltere)
Bilim insanları corona virüs aşısını bulabilmek için aylardır çalışıyor. Devam eden 169 aşı çalışması var, ancak bunlardan, ön klinik aşamasını geçebilenlerin sayısı 10'dan az. NTV ekibinden Melike Şahin, Toksikoloji Uzmanı Profesör Doktor Ahmet Aydın ile dünyadaki aşı çalışmalarının durumunu ve aşı çalışmalarının aşamalarını konuştu.
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NTV 22.05.2020 - 12:24| Son Güncelleme : 22.05.2020 - 13:19
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