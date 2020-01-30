Corona virüs için acil durum ilanı ne anlama geliyor?
Dünya Sağlık örgütü Çin'den yayılan Corona virüsü için için kamu sağlığı acil durumu ilan etti. Peki bu karar ne anlama geliyor? Hem küresel hem kişisel bazda hangi önlemler alınmalı? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Önder Ergönül NTV canlı yayınında anlattı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.