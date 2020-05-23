Corona virüs kanser teşhislerini nasıl etkiledi? (NTV Muhabiri uzmanıyla konuştu)
Türkiye'de Mart ayında corona virüs görülmeye başladıktan sonra, acil şikayetleri olmayan hastaların, hastaneye gitme oranı azaldı. Hem virüs riskini azaltmak, hem de sağlık çalışanlarının yükünü hafifletmek için doğru bir yaklaşımdı. Ancak bazı yönleriyle de olumsuz etkiledi. Kanser tarama testleri, Hollanda'da yüzde 25, Amerika Birleşik Devletleri'nde yüzde 90 azaldı. Bu da kanserde erken teşhisin azalmasına, bazı hastaların tedaviye geç başlamasına neden oldu. NTV Muhabiri Melike Şahin, konuyu, Onkoloji Profesörü Özlem Er'le konuştu.
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NTV 23.05.2020 - 12:00| Son Güncelleme : 23.05.2020 - 12:23
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