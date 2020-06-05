Corona virüs, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığını etkiliyor mu?
Türkiye mart ayından bu yana corona virüsle mücadele ediyor. Havanın ısınmasıyla birlikte Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tehdidi de gündeme geldi. Sivas'ta kene ısırması sonucu yaklaşık 100 kişide Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tespit edildi. Uzmanlar, vaka sayısının artmasında corona virüsün dolaylı etkisi olabileceğini söylüyor.
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NTV Haber 05.06.2020 - 19:58| Son Güncelleme : 05.06.2020 - 20:21
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