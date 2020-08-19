Corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktor babanın tutkusu oğluna emanet
Cuma günü, NTV'de yayınlanan "Unutmamak İçin" isimli özel dosyada virüs yüzünden hayatını kaybeden doktor Salih Cenap Çevli'nin hikayesi de yer alıyordu. O hikayede doktor Çevli'nin yan flüt sevgisi de anlatılıyordu. Çevli'nin eşi, 8 yaşındaki oğlu Yiğit'in de babasının flüdünü çalmak istediğini söylemişti. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası bu isteğe kayıtsız kalmadı ve Yiğit'e eğitim sözü verdi. Yiğit ve orkestranın yan flüt sanatçısı müdürü Bülent Evcil bir araya geldi. (NTV'den Melike Şahin'in özel haberi)
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NTV Haber 19.08.2020 - 23:06| Son Güncelleme : 19.08.2020 - 23:07
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