Corona virüs sonrası çocuklarda panik yaratan Kawasaki hastalığı neden arttı? Belirtileri Nelerdir?
Covid-19, çocuklarda Kawasaki hastalığı belirtilerine mi yol açıyor? İngiltere'nin ardından İtalyan doktorlardan da bu yönde uyarı geldi. Kawasaki belirtileri gösteren çocukların sayısı İtalya'da corona virüsün en çok etkili olduğu bölgelerde artış gösterdi. İşte ayrıntılar...
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NTV 30.04.2020 - 10:00| Son Güncelleme : 30.04.2020 - 11:13
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