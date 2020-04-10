Corona virüs tedavisinde kullanılan ilaçlar hakkında bilmeniz gerekenler
Kesin sonuç vermeseler de şu anda koronavirüs hastaları için kullanılan ve yakından tanınan bazı ilaç etken maddeleri var. NTV muhabiri Ahmet Örsoğlu, kalp cerrahı Bülent Polat'a corona virüsün dört evresini ve bu dört evrede kullanılan ilaç etken maddelerini sordu. Virüsün vücuttaki seyrini yavaşlattığı kanıtlanan ilaç etken maddeleri türkiye'deki tedavi yöntemlerinde de ilk sırada... (Kamera: Burak Sevinç, NTV Haber)
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NTV 10.04.2020 - 10:02| Son Güncelleme : 10.04.2020 - 13:10
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