Corona virüs tehdidinde ''Hasta Sıfır'' nedir?

Küresel bir tehdite dönüşen corona virus salgınına karşı uzmanlar, hastalığa ya da virüse ilk yakalanan kişiye ulaşmanın önemine dikkat çekiyor. İlk vakanın bulunması, salgının nasıl ortaya çıktığına ve nasıl yayıldığına dair çok önemli soruların cevaplarını verebilir. Literatürde "indeks vaka" olarak da bilinen virüse ilk yakalanan kişi, hastalığa karşı alınacak önlemlerde yol gösterici olabiliyor. İşte ayrıntılar...
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NTV 27.02.2020 - 14:00| Son Güncelleme : 27.02.2020 - 15:47
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