Corona virüs testi nasıl yapılıyor?

Corona virüs hastalığının teşhisi için test kiti en kritik çalışmalardan biri. Türkiye henüz virüsün yayılmaya başladığı günlerde yerli test kiti geliştirmeyi başardı. Yerli kitlerin bazıları Sağlık Bakanlığı'nın yetkisi ile Türkiye'de kullanımda. İtalya dahil pek çok ülkeye ihraç edilen test kitleri de var. Şimdi yerli üretim Corona virüs testi üreten bir laboratuara gideceğiz. NTV Muhabırı Ahmet Örsoğlu ve Kameraman Hüseyin Eroğlu ilk kez yerli Coronavirüs test kitlerinden birini inceledi.

NTV Haber 20.03.2020 - 20:38 | Son Güncelleme : 20.03.2020 - 20:48

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