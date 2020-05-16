Corona virüs Türkiye: Vaka sayısında artış sürüyor

38 bin 565 test yapıldı, bunlardan bin 708'i pozitif çıktı. Bu sonuçlar vaka sayısındaki artışın sürdüğünü gösteriyor. Virüs nedeniyle 48 kişi daha, yaşamını yitirdi. 2 bin 103 hasta ise, corona virüsle mücadelesini kazandı, sağlığına kavuştu.

NTV 16.05.2020 - 10:31 | Son Güncelleme : 16.05.2020 - 11:25

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