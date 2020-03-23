Corona virüse karşı aşı çalışmalarında son durum

Corona virüse karşı aşı çalışmaları sürüyor. NTV'nin corona virüs özel yayınına katılan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yağız Üresin aşı çalışmalarında gelinen son durum hakkında konuştu.

NTV Haber 23.03.2020 - 01:21 | Son Güncelleme : 23.03.2020 - 01:51

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