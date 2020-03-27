Corona virüse karşı çocuklarda hangi belirtilere dikkat edilmeli?

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs, grip ve bahar aylarında artan mevsimsel alerji... Bu 3 hastalık kimi zaman benzer belirtiler gösterse de ayırt etmek mümkün... Peki ebeveynler olarak özellikle çocuklarda, hangi belirtilere dikkat etmemiz gerekiyor?

NTV 27.03.2020 - 10:46 | Son Güncelleme : 27.03.2020 - 12:01

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