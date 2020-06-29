Corona virüse karşı "Türk Işını" yöntemi

Corona virüsle mücadelede alternatif birçok yöntem gündemde. Bunlardan biri de "Türk Işın Tedavisi". İlk kez Diyarbakır'da bir COVID-19 hastası üzerinde denenen "Türk Işın Tedavisi" ile hasta virüsten arındırıldı.

NTV 29.06.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 29.06.2020 - 09:45

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