Corona virüslü genç markete giderken yakalandı: Abarttınız

Kırıkkale’de markete giderken polise yakalanan corona virüslü genç, karantina yurduna götürüleceğini öğrenince ‘‘Abi gerçekten abarttınız’’ diyerek tepki gösterdi. ‘‘Madem testleriniz çok doğru, ben niye ateş, baş ağrısı, öksürük çekmedim. Niye benim pozitif çıktı?’’ diyen 24 yaşındaki Abdullah E.’ye 4 bin 50 TL ceza kesildi ve karantina yurduna götürüldü.

ntv.com.tr 16.09.2021 - 10:46 | Son Güncelleme : 16.09.2021 - 10:58

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