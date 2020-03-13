"Corona virüsten daha çok paniği insanlara zarar verecek" (Virüs travmasıyla nasıl mücadele edilir?)
Küresel bir salgına dönüşen corona virüs Türkiye'de henüz iki kişide tespit edildi. Ancak toplumda yarattığı endişe hali bundan çok daha yaygın. Toplumu saran virüs korkusu ile nasıl mücadele edilmeli? Çocuklara virüs riski nasıl anlatılmalı? Psikiyatrist Prof. Dr. Özgür Öztürk, canlı yayında bu soruları yanıtladı.
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13.03.2020 - 12:45| Son Güncelleme : 13.03.2020 - 13:19
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