Corona virüse karşı gözlerimizi nasıl koruruz? (Prof. Banu Açıkalın, NTV'de anlattı)
Dünyayı saran yeni tip corona virüse dair bilgiler hala çok yeni ve bilim insanları çalışmalarını sürdürüyor. Virüsün özellikle bulaşıcılığına dair her gün yeni araştırmalar yayınlanıyor. Peki Covid-19'un gözden bulaşma ihtimali var mı? Sağlık Bilimleri Üniversitesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Banu Açıkalın, NTV canlı yayınında virüsten korunma yöntemlerini sıraladı. Açıkalın, "Gözlük kullanın, bu süreçte kontakt lensten zaruri durumlar dışında uzak durun. Gözlükleri de kolonya ile temizlemeyin. Bu dönemde mümkünse makyaj da yapmayın" dedi.
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26.03.2020 - 12:03| Son Güncelleme : 26.03.2020 - 12:59
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