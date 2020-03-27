Coronavirüs akciğerlere böyle saldırıyor

George Washington Üniversitesi Hastanesi, corona virüsün akciğerlere verdiği zararı, bilgisayarlı tomografiyle gerçek zamanlı görüntüleri ortaya koyuyor... Akciğerdeki sarı bölgeler, virüsün zarar verdiği alanları gösteriyor.
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27.03.2020 - 13:23| Son Güncelleme : 27.03.2020 - 13:57
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