Coronavirüs akciğerlere böyle saldırıyor

George Washington Üniversitesi Hastanesi, corona virüsün akciğerlere verdiği zararı, bilgisayarlı tomografiyle gerçek zamanlı görüntüleri ortaya koyuyor... Akciğerdeki sarı bölgeler, virüsün zarar verdiği alanları gösteriyor.

27.03.2020 - 13:23 | Son Güncelleme : 27.03.2020 - 13:57

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