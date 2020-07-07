Coronavirüs böyle yayılıyor ... (Maskeler ne kadar işe yarıyor?)

Maskelerin virüsün yayılmasını engellediğini gösteren kanıtlara bir yenisi eklendi. ABD'de özel bir görüntüleme tekniği kullanan uzmanlar, maskelerin öksürük ve hapşırıkla çevreye yayılan parçacıkları nasıl engellediğini gözler önüne serdi.

NTV 07.07.2020 - 12:04 | Son Güncelleme : 07.07.2020 - 12:16

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