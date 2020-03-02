Corona virüs'ten nasıl korunuruz?

Corona virüs dünya genelinde can almaya devam ediyor. Vaka sayısı 90 bine yaklaşırken, 3048 kişi corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Şu ana kadar corona virüse karşı etkili bir ilaç da bulunamadı. Peki corona virüsten korunmak için bireysel olarak neler yapmalıyız? İşte corona virüsten korunmanın yolları...
ÖLÜMCÜL SALGINDA SON DURUM

NTV 02.03.2020 - 14:23 | Son Güncelleme : 02.03.2020 - 15:39

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER