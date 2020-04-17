Covid-19'a karşı 'immun plazma' tedavisi yönteminde olumlu sonuç

Malatya'daki İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde plazma tedavisi uygulanan hastanın corona virüs testi negatif çıktı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay; tedavisine yoğun bakımda devam edilen hastanın durumunun iyiye gittiğini söyledi.

NTV 17.04.2020 - 09:33 | Son Güncelleme : 17.04.2020 - 13:08

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