Covid-19'a karşı 'immun plazma' tedavisi yönteminde olumlu sonuç
Malatya'daki İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde plazma tedavisi uygulanan hastanın corona virüs testi negatif çıktı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay; tedavisine yoğun bakımda devam edilen hastanın durumunun iyiye gittiğini söyledi.
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NTV 17.04.2020 - 09:33| Son Güncelleme : 17.04.2020 - 13:08
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