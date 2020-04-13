''Covid cephesi bize emanet, siz evde kalın''

Corona virüs salgınında en ön cephede mücadele veren ekiplerin başında acil servis çalışanları geliyor. Kimi zaman gönüllü olarak nöbete kalıyor, kimi zaman da evde hasta çocuğunu bırakıp görevinin başına dönüyorlar. "Covid cephesi bize emanet.. siz evde kalın" diyorlar.

NTV 13.04.2020 - 16:39 | Son Güncelleme : 13.04.2020 - 17:10

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