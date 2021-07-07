Delta Plus varyantı daha bulaşıcı

"Delta plus" varyantı dünyada yayılmaya devam ediyor. Türkiye'de de 3 vaka tespit edildi. Peki bu yeni varyant ne kadar tehlikeli, ne kadar ölümcül, diğerlerine göre daha mı hızlı yayılıyor? NTV sordu, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul yanıtladı. (Haber: Deniz Tüysüz)
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NTV 07.07.2021 - 13:28| Son Güncelleme : 07.07.2021 - 13:35
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