Delta Plus varyantı daha bulaşıcı

"Delta plus" varyantı dünyada yayılmaya devam ediyor. Türkiye'de de 3 vaka tespit edildi. Peki bu yeni varyant ne kadar tehlikeli, ne kadar ölümcül, diğerlerine göre daha mı hızlı yayılıyor? NTV sordu, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul yanıtladı. (Haber: Deniz Tüysüz)

NTV 07.07.2021 - 13:28 | Son Güncelleme : 07.07.2021 - 13:35

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