Diyabet görülme yaşı 16'ya düştü (Türkiye'de bir yılda iki katına çıktı)
Türkiye'de diyabet giderek yaygınlaşıyor. Üstelik çocuklar da tehlike altında. Hastalığın görülme yaşı 16'ya kadar düştü. Uzmanlar, diyabetle ilgili farkındalık oluşturmak ve önlem almak içın önemli uyarılarda bulundu. Hastalığa karşı ise sağlıklı beslenme ve spor en önemli etkenler olarak gösteriliyor. (Haber: Sibel Aksoy Kamera: Tanju İyidoğan, NTV Haber)
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