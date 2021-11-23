Doğumda genç kadının rahminde sargı bezi unuttular

Nevşehir’de doğum için özel bir hastaneye yatan 24 yaşındaki İlayda Akkoç’un rahminde sargı bezi unutuldu. 6 gün sargı beziyle yaşayan genç kadının vücudunda enfeksiyon oluştu ancak aile sargı bezini unutan doktora ulaşamadı. Aynı hastanede başka bir doktorun yaptığı opersyonla sargı bezi genç kadının rahminden çıkarıldı. Sağlık Bakanlığı’na başvuran Akkoç ailesi, hastane yönetiminden şikayetçi oldu. (Haber: Ahmet Örsoğlu)

Haberler - NTV 23.11.2021 - 16:25 | Son Güncelleme : 23.11.2021 - 16:33

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