Doktor, hemşire ve güvenlik görevlisine saldırdılar

Yalova’da anne ile kızı serum takma talebini geri çeviren doktora ve sağlık çalışanlarına saldırdı. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 44 yaşındaki T.Ç. ile 19 yaşındaki kızı S.Ç hakkında, savcılık itirazı üzerine tutuklama kararı çıkarıldı.

Haberler - İHA 12.09.2022 - 13:38 | Son Güncelleme : 12.09.2022 - 13:50

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