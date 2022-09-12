Doktor, hemşire ve güvenlik görevlisine saldırdılar
Yalova’da anne ile kızı serum takma talebini geri çeviren doktora ve sağlık çalışanlarına saldırdı. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 44 yaşındaki T.Ç. ile 19 yaşındaki kızı S.Ç hakkında, savcılık itirazı üzerine tutuklama kararı çıkarıldı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.