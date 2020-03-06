Doktorlardan metroda virüs uyarısı

Corona virüs salgını nedeniyle Türkiye'de önlemler arttırılıyor. Salgınla ilgili yanlış bilgiler paniğe neden oluyor. Bu nedenle İstanbul Gönüllüleri Doktorları metrolarda yolculara bilgi vermeye başladı. Haber: Melike Şahin, Kamera: Cahit Kazan

NTV Haber 06.03.2020 - 20:37 | Son Güncelleme : 06.03.2020 - 20:44

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER