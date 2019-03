Down sendromlu Defne ve Murat, farkındalık günü için şarkı söyledi

21.03.2019 - 12:20

Bugün Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü... Down sendromu bir hastalık değil, genetik bir farklılık... Biz de bugün sizi Antalya'da iki sevimli çocuk ve aileleri ile tanışıyoruz. Down sendromlu Defne ve Murat, farkındalık günü için şarkılar, oyunlar hazırladı.