DSÖ sözcüsü Dr. Harris NTV'de

Dünya Güney Afrika'nın bildirdiği Omicron varyantının endişesini yaşıyor. Yeni varyanta dair pek çok bilinmeyen nokta var. Bu yeni varyant salgının seyrini nasıl etkileyebilir, hala belirsiz. Bu, ancak çalışmalar tamamlandığında ortaya çıkacak. O çalışmalar ne zaman bitecek, Deniz Kilislioğlu sordu, Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Dr. Margaret Ann Harris yanıtladı.
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